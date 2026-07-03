Geraldine Tánchez representará a la Ciudad de Quetzaltenango en Miss Universe Guatemala 2026

Jul 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Rubén Jocol |

La organización de Miss Universe Guatemala presentó oficialmente a Geraldine Tánchez como la representante de la Ciudad de Quetzaltenango para la edición 2026 del certamen nacional de belleza.

Con esta designación, Tánchez inicia oficialmente su preparación rumbo a la corona nacional, con el compromiso de representar la cultura, el talento y la identidad quetzalteca en el escenario más importante del país.

Miss Universe Guatemala es el concurso que selecciona a la representante de Guatemala para competir en Miss Universe a nivel internacional.

La Ciudad de Quetzaltenango suma así a una nueva embajadora de belleza que buscará destacar entre las delegadas de los distintos departamentos.