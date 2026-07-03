Presuntos extorsionistas del Barrio 18 son capturados.

Jul 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Osmar Toc |

Como resultado de un operativo antiextorsión, investigadores de la DIPANDA recapturaron a Levin Edgardo Nij Leiva, de 33 años, alias «Liro Monstro», y capturaron a Irvin “N”, de 38 años, alias «Chaparro», presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18.

Las aprehensiones se realizaron en el kilómetro 51.5 del libramiento a la carretera a El Salvador, donde ambos fueron sorprendidos presuntamente cuando recogían un paquete que simulaba Q20,000, dinero que, según la investigación, formaba parte de una extorsión en la que exigían Q5,000 semanales adicionales a la víctima a cambio de no atentar contra su integridad. Durante el operativo también fueron incautados cuatro celulares que se presume eran utilizados para comunicarse con la víctima.

En la base de datos de la PNC, Levin Nij registra cuatro antecedentes por tenencia de municiones, homicidio, portación ilegal de arma de fuego y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado.