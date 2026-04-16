Luto en Bomberos Voluntarios por fallecimiento de socorrista quetzalteco

Abr 16, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

La Junta de Oficiales y la Fuerza Activa de la Quinta Compañía del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, junto al Comité Pro-Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango, expresaron sus condolencias y profundo pesar por el fallecimiento del CBP Juan Reyes Pérez Ordóñez.

El socorrista formó parte de los Bomberos Voluntarios en Quetzaltenango y, al momento de su deceso, prestaba servicio en la 121 Compañía de San Cristóbal Totonicapán.

Compañeros y autoridades lamentaron su partida y enviaron muestras de solidaridad a sus familiares y amigos en este momento difícil.