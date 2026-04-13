Ligados a proceso y enviados a prisión por asesinato en Quetzaltenango

Abr 13, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Sucesos , Xela |

Por Moisés Cottom |

En el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango se desarrolló la audiencia en contra de Estuardo Alexander Arango Pérez, César Josué Sierra Ramírez y Michael Obdulio Gómez Citalán, quienes fueron aprehendidos en allanamientos por una orden por el delito de asesinato.

Los acusados fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva.

Los tres son acusados del asesinato de Cristian Roberto Domínguez Ambrocio, de 32 años, quien fue hallado sin vida dentro de un pozo, en la zona 5 de Quetzaltenango.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Domínguez Ambrocio, de 32 años, quien falleció a causa de múltiples heridas provocadas con arma blanca.

Entre las lesiones se documentó una herida en el cuello, por ello, no se descarta que haya sido degollado.