Jornada de evaluación de certificación de competencias

Por Osmar Toc |

La Escuela Taller de Quetzaltenango desarrolló, este 12 de mayo, una jornada de evaluación para la certificación de competencias laborales, en coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de validar los conocimientos y experiencia de trabajadores quienes han adquirido habilidades de manera empírica.

Alejandra Pisquiy, coordinadora administrativa de la Escuela Taller de Quetzaltenango, indicó que en esta primera jornada participan 10 postulantes, quienes son evaluados mediante pruebas prácticas para determinar sus capacidades y optar a una certificación oficial que fortalezca su perfil profesional y sus oportunidades laborales.

Las autoridades resaltaron que este proceso es gratuito y busca también contribuir a mejores oportunidades salariales para los participantes. Además, anunciaron que se tienen previstas tres jornadas a nivel nacional durante el año y una convocatoria extraordinaria antes de julio, la cual será difundida en las páginas oficiales del Ministerio de Trabajo y de la Municipalidad de Quetzaltenango.