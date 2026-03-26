Jesús Nazareno y Virgen de Dolores reciben a fieles en altar de romería en Quetzaltenango

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores ya se encuentran en su Altar de Romería, en el marco del Sexto Viernes de Cuaresma, que se desarrolla en la iglesia de San Juan de Dios, antiguo Hospital de Quetzaltenango.

Este espacio ha sido preparado para que los fieles puedan acercarse, orar y rendir devoción, como parte de las actividades religiosas previas a la Semana Santa.

En Guatemala, los viernes de Cuaresma tienen un significado especial dentro de la tradición católica, ya que están dedicados a la reflexión, penitencia y preparación espiritual para la conmemoración de la Pasión de Cristo. Durante estos días, es común la colocación de altares, rezos y visitas a templos.

La devoción a Jesús Nazareno y a la Virgen de Dolores es una de las más arraigadas en el país, especialmente en el occidente, donde estas imágenes son acompañadas por cientos de fieles en romerías y cortejos procesionales.

Las autoridades eclesiásticas invitan a la población a participar con respeto y recogimiento, manteniendo vivas las tradiciones religiosas y culturales que caracterizan la Cuaresma en Quetzaltenango.