Jesús de la Paciencia recorre la cuarta calle rumbo a Catedral en Xela

Mar 30, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La imagen de Jesús de la Paciencia, de cofradía, realizó su recorrido la noche de este Lunes Santo sobre la cuarta calle, dirigiéndose hacia la Catedral Metropolitana de Los Altos, en el centro de Quetzaltenango, como parte de las actividades tradicionales de la Semana Santa.

Este cortejo forma parte del ambiente previo a uno de los momentos más esperados: el encuentro procesional del Martes Santo, cuando la imagen se encuentra con el Divino Justo Juez, una de las advocaciones más veneradas por los fieles quetzaltecos.

La devoción al Divino Justo Juez tiene profundas raíces históricas en la ciudad. La imagen, que data de la época colonial, es considerada por muchos creyentes como símbolo de justicia divina, a la que se acude en busca de auxilio en situaciones difíciles .

En el marco de la Semana Santa, este encuentro procesional representa un acto cargado de simbolismo, donde se recrean pasajes de la Pasión de Cristo y se fortalece la tradición religiosa que caracteriza a Quetzaltenango.

Las procesiones en Guatemala, especialmente durante la Cuaresma y Semana Mayor, son manifestaciones culturales y de fe que reúnen a miles de personas, acompañadas de alfombras, marchas fúnebres y expresiones de devoción popular .

Se espera que este martes, el recorrido congregue a numerosos fieles en el centro histórico, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones y planificar rutas alternas.