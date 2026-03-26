Invitan a taller de alfombras y concierto de música sacra en Quetzaltenango

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Este día, a partir de las 9:00 de la mañana, se desarrollará un taller de elaboración de alfombras, organizado por el INGUAT y la Gobernación Departamental de Quetzaltenango. La actividad se llevará a cabo en Casa Aparicio.

La elaboración de alfombras es una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa en Guatemala, donde se utilizan materiales como aserrín teñido, flores y frutas para crear diseños artísticos que adornan el paso de cortejos procesionales.

Además, la Gobernación Departamental invita a la población a disfrutar de un concierto de música sacra, que también dará inicio a las 9:00 horas, como parte de las actividades culturales y religiosas de la temporada.

Las autoridades hacen el llamado a participar en estas actividades que buscan preservar las tradiciones y promover la cultura local.