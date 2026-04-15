Instalan hidrante en zona 3 para fortalecer respuesta ante emergencias

Abr 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó que continúa con la instalación de hidrantes como parte del plan de mejora del servicio de agua potable en la ciudad. En esta ocasión, los trabajos se realizan en la 28 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango.

Según la entidad, los hidrantes contarán con la señalización adecuada y serán puestos en funcionamiento una vez finalicen las pruebas correspondientes, con el objetivo de garantizar su correcto desempeño.

Estas acciones buscan fortalecer la respuesta ante emergencias, especialmente en casos de incendios, asegurando el acceso al agua en puntos estratégicos de la ciudad.

Finalmente, EMAX hizo un llamado a la población a cuidar estos dispositivos, evitar dañarlos y no bloquear su acceso, ya que son fundamentales para la atención oportuna en situaciones de emergencia.