Inguat reporta que en 2025 ingresaron a Quetzaltenango 145 mil visitantes

Mar 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Osmar Toc |

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), a través de su delegación en la región occidental, reportó que durante el 2025 registraron 145 mil 317 visitantes en el departamento de Quetzaltenango, evidenciando un crecimiento en la actividad turística de la región.

Según el delegado regional del Inguat, Luis Orozco, la principal motivación de viaje de los visitantes, no residentes, corresponde a actividades de vacaciones, recreación y ocio, seguido por quienes llegan para visitar a familiares y amigos, siendo estos los segmentos con mayor representación en las estadísticas.

En cuanto a la procedencia de los turistas internacionales, Orozco detalló que los principales países de origen son Estados Unidos de América, El Salvador y México, lo que refleja el interés regional e internacional por conocer los atractivos culturales y naturales del departamento.

El delegado destacó que este incremento en la afluencia turística contribuye a posicionar a Quetzaltenango como un destino clave en el país, impulsando la economía local mediante el fortalecimiento de sectores como comercio, servicios y actividades culturales.

Señaló que la tendencia es positiva, porque se proyecta que para el año 2026 el número de visitantes superará los 160 mil, consolidando así el crecimiento sostenido del turismo en la región.