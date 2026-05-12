Fallece Edison Moreno, figura del fútbol y la crónica deportiva

May 12, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La comunidad deportiva se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Edison Domingo Moreno Álvarez, quien era reconocido por su polifacética carrera como exjugador de fútbol, entrenador y comentarista deportivo.

Moreno dejó una huella significativa en la historia del deporte altense y la comunicación a nivel nacional.

Trayectoria en el deporte y la locución

Moreno Álvarez es recordado por su capacidad técnica en las canchas y su elocuencia tras los micrófonos. Su legado abarca distintas facetas que marcaron la identidad futbolística del departamento:

➡️ Carrera profesional: Destacó como jugador y posteriormente como director técnico, compartiendo sus conocimientos con diversas generaciones de futbolistas locales.

➡️ Crónica deportiva: En 1996, formó parte del equipo estelar de Stereo 100 Deportes, participando en el programa «Deportivísimo».

➡️ Coberturas históricas: Fue una de las voces que narró la histórica final de 1996, en el Estadio La Pedrera, donde el Xelajú MC alcanzó su tercera luna tras vencer a Comunicaciones.

Muestras de duelo

Desde que se conoció la noticia, familiares, amigos y diversas instituciones deportivas han expresado sus condolencias a través de redes sociales. Se le recuerda como un profesional apasionado que supo transmitir la emoción del fútbol con objetividad y conocimiento táctico.

➡️ Legado: Sus excompañeros de cabina y jugadores dirigidos resaltan su caballerosidad y su compromiso con el desarrollo del deporte nacional.

➡️ Honras fúnebres: La familia informará en las próximas horas sobre los detalles de las exequias para quienes deseen dar el último adiós a este referente de la crónica deportiva.

La pérdida de Edison Moreno representa el cierre de un capítulo importante para el periodismo deportivo de Quetzaltenango, dejando un vacío en las transmisiones que durante años acompañaron a la afición altense.