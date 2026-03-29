Incidente retrasa llegada de Guastatoya al Mario Camposeco previo a duelo ante Xelajú

Mar 28, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por: Herberth Tax.

El Deportivo Guastatoya tuvo inconvenientes para ingresar al estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, tras registrarse un altercado con aficionados locales en las cercanías del acceso.

Según reportes preliminares, algunos jugadores del equipo conocido como el “Pecho Amarillo” descendieron del autobús y se vieron involucrados en la trifulca, lo que generó momentos de tensión previo al encuentro programado para las 20:00 horas ante Xelajú MC.

Ante la situación, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó unidades en el sector para controlar el incidente y garantizar la seguridad, tanto de los jugadores como de los aficionados.

Debido a este hecho, el equipo visitante retrasó su ingreso al estadio, aunque se espera que el partido se desarrolle conforme a lo programado, bajo medidas de seguridad reforzadas.

El club oriental informó que aficionados lanzaron piedras y otros objetos contra sus jugadores.