Impulsan sistema de alerta temprana en comunidades vulnerables de Quetzaltenango

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Instituciones académicas, municipalidades y organizaciones de cooperación fortalecen la implementación de un sistema de alerta temprana en comunidades vulnerables de Quetzaltenango, Cantel y Zunil.

Andrea Chacá, técnica del proyecto, indicó que la iniciativa forma parte del programa «Sistema de Alerta Temprana Inclusivos en Guatemala y Honduras», el cual se ejecuta de junio de 2025 a mayo de 2027 en territorios priorizados por su alta vulnerabilidad.

Durante una reunión multisectorial se presentaron avances como el diagnóstico, la caracterización de riesgos y el mapeo de amenazas en las comunidades intervenidas.

Nery Iván Pérez Morales, coordinador de la carrera de Ingeniería del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), destacó el aporte de la academia con estudios técnicos, entre ellos, el análisis de la cuenca del río Samalá y el mapeo de multiamenazas en la región.

El proyecto es financiado por la Unión Europea (UE) a través de su departamento de Ayuda Humanitaria y busca fortalecer la prevención y respuesta ante desastres.