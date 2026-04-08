Identifican a hombre fallecido en ataque armado en zona 2 de Xela

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Autoridades confirmaron la identificación de la persona fallecida tras un ataque armado ocurrido en la 9a calle “A” de la zona 2 de Quetzaltenango. Se trata de Walter Waldemar de León Ovalle, originario de Sololá, según información del Ministerio Público (MP).

El hecho se registró en el interior de un car wash, donde fiscales y peritos procesaron la escena y localizaron al menos 36 indicios balísticos, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

El inmueble fue sellado mientras se desarrollan las diligencias correspondientes y un vehículo quedó bajo resguardo para establecer su posible relación con el ataque.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos legales. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.