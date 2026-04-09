Cuerpo de hombre es encontrado en estado de descomposición en el Periférico de Xela

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este miércoles en el Periférico de Quetzaltenango, específicamente en la Diagonal 3 de la zona 8, en un área con maleza a un costado de la carretera.

Bomberos Voluntarios de la 5ª Compañía acudieron al lugar tras el reporte de una persona inconsciente, sin embargo, al evaluarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De forma preliminar, se estima que la víctima tenía aproximadamente 40 años de edad, aunque hasta el momento no ha sido identificada.

Las causas del fallecimiento permanecen bajo investigación, ya que no se ha determinado si se trata de un hecho violento, un accidente o causas naturales.

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área y reforzaron la presencia en el sector para resguardar la escena, mientras se espera la llegada del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y recabar indicios.

El hecho genera tránsito lento en el sector, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución.

Como información adicional, el cuerpo fue localizado en el interior de un local improvisado de metal y se encontraba en estado de descomposición, por lo que se desconoce el tiempo que llevaba en el lugar antes de ser encontrado.