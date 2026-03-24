Fallece el periodista quetzalteco Carlos Benigno Loarca

Mar 23, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La noche de este lunes se confirmó el fallecimiento del periodista quetzalteco Carlos Benigno Loarca, noticia que ha generado muestras de pesar dentro del gremio de la comunicación en Quetzaltenango.

La Asociación de Prensa Quetzalteca (APQ) emitió un comunicado en el que expresó sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento del comunicador, solidarizándose con su familia, amigos y colegas en este momento difícil.

En la esquela, la APQ destacó que el legado de Loarca y su compromiso con la verdad permanecerán como un importante aporte a la sociedad, reconociendo su trayectoria dentro del periodismo local.

Asimismo, la asociación elevó un mensaje para que su memoria perdure, reiterando sus muestras de apoyo a sus seres queridos.

Descanse en paz.