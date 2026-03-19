Falla en ramal Xela 3 deja sin energía a varios sectores de Quetzaltenango

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que técnicos trabajan en la atención de una falla en el ramal Xela 3, la cual ha dejado sin servicio de energía eléctrica a varios sectores de la ciudad.

Según el reporte, cuadrillas de emergencia ya se encuentran en el área realizando las labores de diagnóstico y reparación para restablecer el suministro lo antes posible.

La EEMQ indicó que se trabaja de forma continua para solucionar el problema en el menor tiempo posible, por lo que pidió comprensión a los usuarios afectados mientras se completan los trabajos correspondientes.