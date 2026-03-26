Exponen mantos y enseres de hermandades del Señor Sepultado y Virgen de Dolores

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves la Municipalidad de Quetzaltenango presenta en el Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Xela, la exposición de mantos y enseres históricos de las hermandades de Señor Sepultado y Virgen de Dolores de la Iglesia La Transfiguración.

Este recorrido permite apreciar las distintas épocas y años que han marcado la vida de la hermandad y sus socios en la ciudad, fortaleciendo la memoria histórica y el sentido de identidad cultural.

La exposición está abierta al público, hasta las 17 horas del 26 de marzo, ofreciendo a la población la oportunidad de acercarse a sus raíces y valorar el legado que enriquece nuestra comunidad.