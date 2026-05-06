Encuentran fallecida a trabajadora de laboratorio; conviviente principal sospechoso

May 6, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

El cuerpo de Leslie Karina Rodríguez Rivera, quien laboraba en el área de laboratorio, fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en la zona 6 de Quetzaltenango, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer las causas exactas de su fallecimiento y confirmar datos sobre su lugar de origen.

De acuerdo con información preliminar del Ministerio Público (MP), la mujer habría permanecido varios días fallecida en una cama dentro del inmueble donde fue localizada. Por ello, las autoridades han solicitado la presencia de familiares en las instalaciones del INACIF para continuar con el proceso de identificación y diligencias respectivas.

Las investigaciones preliminares señalan a la pareja o conviviente de la víctima como uno de los principales sospechosos dentro del caso; sin embargo, las autoridades indicaron que las pesquisas continúan en desarrollo para esclarecer lo ocurrido.

Tras aproximadamente cuatro horas de trabajo en la escena, fiscales y peritos finalizaron las diligencias en el lugar. El MP indicó que continúa recopilando información y no descarta recibir apoyo de personas que puedan aportar datos relevantes para avanzar en la investigación.