Encapuchados donan computadoras a escuela en Momostenango

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Osmar Toc |

Este jueves, el Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de Quetzaltenango dona 15 computadoras de escritorio a la escuela del paraje Pajumet, caserío Jutacaj, aldea Xequemeyá, Momostenango, Totonicapán.

La iniciativa busca fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes del área rural, contribuyendo a mejorar sus oportunidades de aprendizaje.

Durante la actividad, los integrantes del comité también compartieron un momento de convivencia con los niños y niñas de la comunidad, reforzando los lazos de solidaridad y compromiso social.

“Estas acciones demuestran que el cambio verdadero se construye con hechos y que la Huelga de Dolores se ha reivindicado a lo largo de los años, dignificándola y devolviéndole su sentido de pertenencia al pueblo de Guatemala, con impactos positivos”, indicaron representantes del proyecto.