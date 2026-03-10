Emprendedoras se capacitan en redes sociales para fortalecer sus negocios en Xela

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Agencia Municipal de Desarrollo Económico Local (AMDEL) realizó este 10 de marzo la conferencia “Manejo de redes sociales para emprendedores”, una actividad orientada a fortalecer las habilidades digitales de emprendedoras y emprendedores del municipio.

La capacitación se desarrolló en alianza con el Centro Comercial Pradera Xela, que también brindará espacios para ferias y jornadas de formación bimensuales, con el objetivo de dar mayor visibilidad a los emprendimientos locales.

Según los organizadores, estas iniciativas buscan impulsar el crecimiento de pequeños negocios, facilitando herramientas prácticas para el uso estratégico de las redes sociales y el acceso a nuevos espacios de comercialización.