EMAX refuerza monitoreo de la calidad del agua en Quetzaltenango

Mar 31, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó que mantiene acciones constantes para garantizar la calidad del agua potable en distintos puntos de la ciudad, como parte de su compromiso con la salud de la población.

Según el comunicado, personal del Laboratorio de Calidad del Agua realiza controles, toma de muestras y análisis periódicos en los siguientes sectores:

Depósito San Isidro.

Depósito Vista Bella.

Pozo Tierra Colorada Baja.

Pozo Paraíso.

Pozo La Rotonda.

Pozo Las Américas.

Pozo Pacajá Alto.

Pozo Zona 8.

Pozo La Democracia.

Pozo Zona Media.

Estas acciones permiten verificar que el recurso hídrico cumpla con los estándares de potabilidad establecidos, asegurando que el agua distribuida sea apta para el consumo humano.

El monitoreo constante de la calidad del agua es fundamental para prevenir riesgos sanitarios, especialmente en temporadas donde incrementa la demanda del servicio, como ocurre durante la Semana Santa.

EMAX reiteró su compromiso de mantener vigilancia permanente y garantizar un servicio seguro para todos los usuarios en Quetzaltenango.