EMAX anuncia suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de Xela

May 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Luis Hernández.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó, a través de sus redes sociales, sobre una suspensión temporal del servicio de agua potable programada para el próximo viernes 8 de mayo en sectores de Quetzaltenango.

Según el comunicado oficial, la interrupción se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza en el depósito de distribución de agua de Xeul Alto, labores que buscan mejorar el funcionamiento del sistema.

Los sectores afectados serán Xeul Alto, Xeul Bajo, Diagonal 3 de la zona 5 y parte de la colonia Molina. La suspensión iniciará a partir de las 6:00 de la mañana y el servicio comenzará a restablecerse el mismo viernes desde las 17:00 horas.

EMAX recomendó a los vecinos abastecerse de agua con anticipación para evitar inconvenientes durante el tiempo que duren los trabajos.