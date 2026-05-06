Bomberos apoyan labores de limpieza tras inundaciones provocadas por lluvias en Totonicapán

May 6, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Diana Batz.

Tras las fuertes lluvias registradas el fin de semana en Totonicapán, varias calles y sectores quedaron cubiertos de lodo, polvo y residuos arrastrados por la corriente, afectando la movilidad y el acceso en distintos puntos de la cabecera departamental.

Ante esta situación, elementos de los Bomberos Municipales han salido a las calles para atender emergencias y apoyar directamente a la población con jornadas de limpieza y remoción de escombros.

Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, desbordamiento de ríos y derrumbes en sectores como Tres Coronas, Cojxac y Chuipachec. Además, se reportaron daños en viviendas y complicaciones en el ingreso al Hospital Departamental de Totonicapán debido a la acumulación de agua y lodo.

Los cuerpos de socorro y autoridades municipales continúan trabajando en distintos puntos afectados, mientras se realizan evaluaciones para determinar la magnitud total de los daños ocasionados por las lluvias.