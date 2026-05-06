Ella era Leslie Karina Rodríguez Rivera que fue localizada sin vida en un inmueble de la calle Real del Calvario zona 1

May 6, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



El hallazgo de una mujer fallecida en el interior de una habitación alquilada conmocionó este miércoles a los vecinos de la zona 1 de Quetzaltenango. La víctima, localizada en un inmueble de la 4ª calle 16-64, se encontraba en avanzado estado de putrefacción, lo que alertó a los residentes del sector debido a los olores fétidos que emanaban del lugar.



Las autoridades procesaron la escena tras recibir el aviso de los vecinos, quienes indicaron que no veían a la mujer salir de su cuarto desde el pasado domingo. Al ingresar, los agentes localizaron el cuerpo sobre una cama, cubierto con una sábana.

Identidad: La fallecida fue identificada como Leslie Karina Rodríguez Rivera, de 36 años.

Perfil: Trascendió que la víctima trabajaba en un laboratorio clínico y se presume que era originaria de San Juan Ostuncalco.

Escena del hecho: De forma preliminar, los investigadores informaron que no se observaron manchas de sangre en la habitación, aunque se recolectaron indicios para determinar si hubo visitas recientes o ingesta de sustancias.



Debido al estado de descomposición, las autoridades no pudieron establecer a simple vista si el cuerpo presentaba señales de violencia o heridas producidas por algún arma.

El Ministerio Público (MP) ha iniciado las diligencias para esclarecer el caso bajo las siguientes líneas de acción:

Inacif: El cuerpo fue trasladado a la morgue para practicarle la necropsia de ley, la cual determinará si la muerte fue por causas naturales, enfermedad o intervención de terceros.

Cámaras de vigilancia: Amistades de la víctima y autoridades han solicitado a los vecinos de la 4ª calle y 19 avenida de la zona 1 que proporcionen grabaciones de cámaras de seguridad para fortalecer la investigación.

Cronología: Los indicios sugieren que el deceso pudo haber ocurrido hace varios días, coincidiendo con la última vez que fue vista con vida el fin de semana pasado.

Hasta el momento no se cuenta con una hipótesis clara sobre el motivo del fallecimiento, por lo que el caso permanece bajo investigación bajo reserva mientras se esperan los resultados forenses oficiales.