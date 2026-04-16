Elección Fiscal General: Consuelo Porras obtiene 92.33 puntos y lidera evaluación de la Comisión

Abr 16, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Con una calificación que supera ampliamente la línea de corte, la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, se perfila como una de las aspirantes más sólidas en el proceso de selección 2026-2030. La mayoría de los comisionados validó su trayectoria profesional y académica.

La Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del MP concluyó la evaluación del expediente de Porras Argueta. Tras la aplicación de la tabla de gradación, la aspirante alcanzó una nota final de 92.33 puntos, cifra que la posiciona en la parte alta del listado de elegibles.

Desglose de la calificación

El puntaje obtenido se deriva de la sumatoria de cuatro ejes fundamentales evaluados por los comisionados:

➡️ Experiencia profesional (60 puntos): Es el rubro donde obtuvo su mayor calificación, validando sus años de ejercicio en la administración de justicia.

➡️ Formación académica (24 puntos): Reconocimiento a sus títulos universitarios, especializaciones y trayectoria docente.

➡️ Entrevista (6.33 puntos): Resultado de su comparecencia y defensa del plan de trabajo ante el pleno de la Comisión.

➡️ Proyección humana (2 puntos): Calificación otorgada a su proyección social y ética profesional.

El proceso de votación

Al momento de ratificar la calificación, la Comisión reflejó una postura mayoritaria, aunque no unánime:

➡️ Votos a favor: 13 comisionados respaldaron la evaluación de la aspirante.

➡️ Ausentes en la votación: Se registró que los comisionados Ruano y Gámez no emitieron su voto durante este proceso.

➡️ Dato clave: Al obtener 92.33 puntos, la aspirante supera satisfactoriamente la línea de corte establecida por la Comisión, asegurando su permanencia en la fase final de selección.

¿Qué sigue en el proceso?

Con esta calificación en firme, Porras Argueta queda a la espera de la integración final de la nómina de seis candidatos. Esta lista será remitida al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien tendrá la responsabilidad constitucional de designar a la persona que dirigirá el MP durante el período 2026-2030.