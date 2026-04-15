El porqué se ve más viva la foto de la Tierra de los 70 a la de 2026

Abr 15, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Por Herberth Tax |

La tripulación de Artemis II capturó esta foto de la cara nocturna de la Tierra, iluminada solo por la luz de la Luna, el 2 de abril de 2026, en su camino a esta última. Usando una cámara réflex con ajustes de cámara de larga exposición, el equipo sacó detalles que de otra manera estarían envueltos en la oscuridad.

En esta primera imagen, el Polo Sur está hacia la parte superior y el Polo Norte hacia la parte inferior izquierda. Si te acercas, puedes ver las auroras visibles en ambos polos.

El brillo brillante hacia la parte inferior derecha es la luz del zodiaco, un resplandor causado por la luz del Sol por dispersión del polvo. El Sol está detrás de la Tierra, que es lo que está causando el brillo.

La segunda imagen, popularmente conocida como el «mármol azul» fue capturada cuando la misión Apolo 17 viajó hacia la Luna, en 1972. Es más brillante porque muestra la cara diurna de la Tierra, iluminada por la luz del Sol. Ambas imágenes muestran el continente africano.

Artemis capturó la parte más septentrional de la misma (orientada «patas arriba» en este punto de vista), mientras que Apolo capturó más de las partes central y occidental, así como de Madagascar.

Fuente: NASA