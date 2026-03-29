EEMQ anuncia plan de contingencia en Semana Santa

Mar 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informa sobre la activación de su plan de contingencia con motivo de la Semana Santa, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio eléctrico durante los días de mayor actividad.

Según la institución se han desplegado cuadrillas técnicas que estarán operando las 24 horas, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir.

Como parte de las acciones preventivas, la EEMQ detalló que se han reforzado los sectores de mayor consumo energético, con el fin de evitar fallas en el suministro. Asimismo, indicaron que cuentan con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier reporte ciudadano.

La institución puso a disposición de la población el número telefónico 77674093 para reportar inconvenientes relacionados con el servicio eléctrico.