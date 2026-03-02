Dos heridos en accidente de tránsito en Sololá

Mar 2, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

Este lunes dos personas resultan con lesiones leves, luego de un accidente de tránsito en la ruta Interamericana, jurisdicción del departamento de Sololá.

El accidente en el kilómetro 133, donde por causas que se investigan, un picop y una camionetilla colisionaron. Al lugar acudieron elementos de la 98 Compañía de Bomberos Voluntarios de la aldea Los Encuentros, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Los heridos fueron identificados como Cristian Orozco, de 26 años, originario del departamento de San Marcos, y Esteban Mendoza, 22, procedente del caserío Los Morales, El Tablón, Sololá.

Según el reporte de los socorristas, ambos presentaban lesiones leves, por ello, fueron atendidos en el lugar.