Confuso incidente en Coatepeque

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Antonio de León |

Este martes se registra un confuso incidente, en la zona 2 de Coatepeque, Quetzaltenango, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) trataban de identificar a un hombre en cumplimiento a una orden de captura.

Al momento de la revisión el sujeto intentó escapar, por ello, los agentes iniciaron una persecución. En su momento los vecinos indicaron que dos reos se habían fugado del Juzgado de Coatepeque, pero esa versión fue descartada.

El jefe de la Subestación de la PNC informó que se trató de un hombre capturado por el delito de violencia contra la mujer. El detenido es Asurin Juárez, de 49 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado que giro su detención.