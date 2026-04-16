Colocan primera piedra de proyectos en tres centros educativos de Xela

Abr 16, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves, autoridades municipales colocaron la primera piedra por tres importantes proyectos de infraestructura educativa en distintos sectores del municipio de Quetzaltenango, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y atender el crecimiento de la población estudiantil.

Las obras se desarrollarán en la Escuela Oficial Rural Mixta Pacajá (zona 10), Escuela Oficial Urbana Mixta Manuel C. Figueroa (zona 3) y la Escuela Oficial Rural Mixta del cantón Choqui Centro (zona 6). En conjunto, se intervendrán más de 400 metros cuadrados de infraestructura, beneficiando directamente a más de 1 mil 900 estudiantes.

Los proyectos, financiados con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), contemplan la construcción y ampliación de aulas, laboratorios de computación, cubiertas de cancha, así como la implementación de sistemas eléctricos, pluviales y equipamiento educativo.

Entre las obras destaca la construcción de un aula y laboratorio en Pacajá, con una inversión cercana a Q899 mil, mientras que en la zona 3 se ejecutará una ampliación con un costo de Q900 mil. En Choqui Centro, se mejorará la infraestructura existente con la construcción de una cubierta de cancha y sistemas de drenaje.

Las autoridades indicaron que los trabajos incluyen desde la preparación del terreno hasta acabados finales, garantizando espacios seguros, funcionales y duraderos para la comunidad educativa.

“El objetivo es invertir en el futuro de nuestros niños y jóvenes, fortaleciendo la educación y generando mejores oportunidades para las comunidades”, expresó el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López Fuentes.