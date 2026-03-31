CIV restablece paso en ruta alterna CITO-180 y emite rutas para transporte pesado

Mar 31, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó, a través de un comunicado oficial, que se restablece de manera inmediata la movilidad en la ruta alterna CITO-180, luego del colapso que afectó la circulación en días recientes.

Según la cartera, tras las evaluaciones y acciones correspondientes, se determinó la habilitación del paso vehicular, permitiendo nuevamente el tránsito en este importante tramo que conecta sectores del suroccidente del país.

Rutas recomendadas

Como parte de las medidas para evitar nuevos daños y garantizar la seguridad vial, el CIV emitió recomendaciones específicas para el transporte pesado, entre ellas:

Utilizar la ruta de Colomba Costa Cuca hacia San Juan Ostuncalco Circular por la vía de Nuevo Palmar hacia San Francisco Zapotitlán.

Estas rutas buscan descongestionar el área afectada y prevenir el deterioro de tramos que no están diseñados para soportar carga pesada.

El colapso de la ruta alterna CITO-180 generó complicaciones en la movilidad y provocó el uso de vías comunitarias que resultaron dañadas, lo que derivó en inconformidad de vecinos en distintos sectores.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores, especialmente del transporte pesado, a respetar las indicaciones oficiales, con el fin de mantener la conectividad vial y evitar nuevos incidentes en la red carretera.

Vía Rubén Jocol.