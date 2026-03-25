Cierres viales por Desfile Bufo este Viernes de Dolores en Quetzaltenango

Mar 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Con motivo del paso del Desfile Bufo, este viernes 27 de marzo, a partir de las 10:30 horas, se implementarán cierres viales en la calle Rodolfo Robles, 12 avenida de la zona 1 y sectores cercanos al parque a Centro América.

Se recomienda a la población planificar sus recorridos con anticipación y hacer uso de rutas alternas, con el fin de evitar contratiempos en la movilidad.

El Desfile Bufo forma parte de las actividades del Viernes de Dolores, una fecha que en Guatemala tiene un doble significado: religioso y cultural. Por un lado, conmemora los dolores de la Virgen María previo a la Semana Santa; y por otro, está ligado a la tradicional Huelga de Dolores, una manifestación estudiantil con más de un siglo de historia.

Este desfile, caracterizado por carrozas, disfraces y sátira social, surgió en 1898 como una forma de crítica política impulsada por estudiantes de la Universidad de San Carlos, convirtiéndose en una expresión cultural que combina humor, arte y denuncia social.

Autoridades reiteran el llamado a la prudencia y a mantenerse informados a través de canales oficiales durante el desarrollo de la actividad.