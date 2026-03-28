Cierres viales por cortejo procesional en Quetzaltenango

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Debido al paso del cortejo procesional de la Virgen de Dolores de Catedral, este sábado 28 de marzo a partir de las 16:00 horas se implementarán cierres viales desde la zona 9 hacia el Parque Centroamérica, en la ciudad de Quetzaltenango.

Las autoridades recomiendan a la población planificar sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Este tipo de actividades forman parte de las tradiciones de la Cuaresma y Semana Santa en Quetzaltenango, consideradas entre las más importantes del país.

En la Catedral Metropolitana del Espíritu Santo, sede de estas imágenes, se resguardan algunas de las advocaciones más veneradas, como el Divino Justo Juez y la Virgen de Dolores, que participan en distintos cortejos procesionales durante la temporada.

La devoción a la Virgen de Dolores tiene un profundo significado dentro de la tradición católica, ya que representa el sufrimiento de María ante la pasión y muerte de Jesucristo, siendo el Viernes de Dolores el inicio simbólico de las celebraciones más intensas de la Semana Santa.

En Quetzaltenango, estos cortejos procesionales recorren las principales calles del centro histórico y reúnen a cientos de fieles, consolidándose como expresiones de fe, identidad cultural y tradición que se mantienen vivas generación tras generación.

Autoridades reiteran el llamado a respetar las indicaciones de tránsito y participar con orden durante el desarrollo de estas actividades religiosas.