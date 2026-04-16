Cierre vial en zona 3 por colocación de primera piedra en proyectos educativos

Abr 16, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Autoridades informan sobre cierre vial en la 25 avenida, entre la calle Rodolfo Robles y 4a calle de la zona 3 de Quetzaltenango, debido al acto de colocación de primera piedra de proyectos de infraestructura educativa.

Las obras contemplan el mejoramiento y ampliación de los siguientes centros educativos:

Escuela Oficial Urbana Mixta Manuel C. Figueroa (zona 3).

Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Choqui Centro (zona 6).

Escuela Oficial Rural Mixta Pacajá (zona 10).

Debido a esta actividad, se recomienda a los conductores planificar sus recorridos y utilizar vías alternas, ya que el paso permanecerá restringido en el sector.

Asimismo, autoridades de tránsito piden conducir con precaución y respetar las indicaciones para evitar incidentes y mantener el orden vial.

Vía Rubén Jocol.