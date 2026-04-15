Caso André Ovalle: Sindicada queda bajo arresto domiciliario tras ser ligada a proceso

Abr 15, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango resolvió ligar a proceso penal a María Celeste Gramajo Ovalle, señalada por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de diciembre de 2025 en el ingreso al municipio de Salcajá, donde falleció el bebé André Ovalle Soto, de cinco meses de edad.

Durante la audiencia, el juez Marlon Olivares determinó que existen indicios suficientes para investigar la posible comisión del delito de homicidio culposo; sin embargo, resolvió que la sindicada enfrente el proceso bajo arresto domiciliario, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de obstaculización a la investigación.

Asimismo, el Ministerio Público contará con un plazo de cuatro meses para profundizar en las pesquisas, recopilar pruebas periciales y testimoniales, y presentar el acto conclusivo.

La fecha límite establecida es el 14 de agosto de 2026, mientras que la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 2 de septiembre de 2026, donde se decidirá si el caso avanza a juicio oral y público.

El hecho ocurrió en Nochebuena, una fecha de alta sensibilidad social, lo que ha mantenido la atención sobre el proceso.

Durante este tiempo, el MP deberá sustentar la responsabilidad en el incidente, mientras la familia del menor continúa como querellante adhesiva a la espera de que el caso avance conforme a la ley.