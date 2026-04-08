Casa No’j presenta agenda cultural de abril con arte, literatura e inclusión

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Quetzaltenango, dio a conocer su agenda cultural para abril con una variada programación que incluye exposiciones de arte, presentaciones literarias y actividades formativas abiertas al público.

Las actividades arrancan el miércoles 8 y continuarán el 15, 22 y 29 con un curso de idioma k’iche’ dirigido a principiantes, el cual se impartirá en el Auditorio Miguel Ángel Asturias, de 14 a 16 horas, promoviendo así el aprendizaje y la preservación de las lenguas originarias.

El jueves 9 de abril será la inauguración de la galería «Entre harinas, flores y follajes», del artista Arturo Monzón, programada para las 18 horas, ofreciendo un espacio para la apreciación del arte local.

Para el viernes 10 la agenda contempla la presentación del libro «Antología poética huellas», a cargo del Club de Poesía de Casa Los Altos, actividad que será a las 17.30 horas y que busca fomentar la creación literaria y el encuentro entre escritores y lectores.

El sábado 11 se desarrollará un taller organizado por la Asociación de Sordos de Quetzaltenango, de 15 a 18 horas, reforzando la inclusión y participación de diversos sectores de la sociedad.

Finalmente el sábado 18 se tiene prevista la inauguración de galerías en San Juan La Laguna, Sololá, ampliando la oferta cultural hacia otros territorios y fortaleciendo el intercambio artístico.