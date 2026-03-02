Capturas en Retalhuleu por portación ilegal de armas de fuego y asesinato

Mar 2, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este lunes la Policía Nacional Civil (PNC), en diferentes casos, reporta la captura de dos hombres por portacion ilegal de arma de fuego y asesinato.

➡️ En el parcelamiento Caballo Blanco los agentes capturan a Julio «N», de 34 años, quien bajo efectos de licor, disparaba al aire.

Al notar la presencia de los agentes intentó escapar en la camioneta P-312KBP. Las autoridades le incautan una pistola, dos cargadores, cinco municiones y dos casquillos percutados que portaba de manera ilegal.

➡️ En un operativo de seguimiento y vigilancia, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturan a José «N», de 28 años.

La detención fue en el caserío San Juan Bautista, Nuevo San Carlos, Retalhuleu. El arrestado es requerido por un Juzgado local, desde el 19 de diciembre reciente, por asesinato.

Segun la investigación se le señala de ser el presunto responsable de asesinar, con arma blanca y en una riña, a un hombre en el citado muncipio, el 30 de noviembre del 2024.