Capturan a presunto responsable de robos en sucursales bancarias

Mar 2, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Rubén Jocol |

Este lunes, en un allanamiento ejecutado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), en la aldea Tunayac, Momostenango, Totonicapán, arrestan a Wilson «N», de 27 años, quien es requerido por un Juzgado local por el delito de robo agravado.

La captura es en seguimiento a dos robos en negocios donde funcionan cajas bancarias, el 11 y 12 de febrero reciente en Totonicapán, donde bajo amenazas y con arma de fuego fueron robados Q60 mil 400.

En la diligencia también localizan un picop, dos pistolas y otros indicios que servirán para fortalecer la investigación.