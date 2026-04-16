Bus se empotra en pasarela del Km. 18

Abr 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito |

Unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro que ha dejado, de forma preliminar, ocho personas heridas. El impacto ocurrió en jurisdicción de Villa Nueva, afectando severamente el paso hacia la capital.





VILLA NUEVA — La mañana de este jueves 16 de abril se registró un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur). Un autobús del transporte colectivo perdió el control y terminó empotrado en la estructura de una pasarela, provocando escenas de angustia entre los pasajeros y conductores que circulaban por el sector.





Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, brindó los primeros detalles desde el lugar de los hechos:



Personas heridas: Al menos ocho pasajeros han recibido atención de primeros auxilios y algunos han sido trasladados a centros asistenciales cercanos por cuerpos de socorro.



Daños estructurales: El autobús quedó incrustado en la base de una pasarela peatonal. Se espera una evaluación técnica para determinar si la estructura sufrió daños que pongan en riesgo a los peatones.



Dirección: El percance ocurrió en los carriles que conducen hacia la Ciudad de Guatemala.



El impacto en la movilidad es de gran escala debido a la ubicación del accidente:



Obstrucción: El vehículo bloquea parcialmente la vía, lo que ha reducido la circulación a pocos carriles.



Efecto Mirón: El tránsito en dirección al sur también presenta lentitud debido a conductores que disminuyen la velocidad para observar el siniestro.



Presencia de autoridades: Agentes de la PMT y la Policía Nacional Civil ya resguardan el área para coordinar la llegada de grúas pesadas.

Recomendaciones para conductores





Si usted se encuentra en la ruta al Pacífico o planea salir de los municipios del sur (Amatitlán, Palín, Escuintla):



Utilice vías alternas: Considere transitar por la ruta de la VAS (Vía Alterna del Sur) o la subida de la conexión por San José Villa Nueva si busca evitar el congestionamiento en el kilómetro 18.



Ceda el paso: Permita la libre circulación de las ambulancias y vehículos de emergencia que aún se desplazan hacia el sector.



Precaución: La cinta asfáltica podría presentar derrame de combustible o aceite; evite maniobras bruscas al pasar por el punto del accidente.