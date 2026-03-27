Autoridades en Coatepeque dicen que no autorizan alza en el pasaje

Mar 27, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Región |

Por Antonio de León |

Este viernes, en conferencia de prensa, el alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango, Alfonso García-Junco, informa a vecinos, usuarios del transporte público y a la población en general que no realiza, autoriza ni regula el incrementos en los precios del pasaje del transporte público dentro del municipio.

En los últimos días, se ha tenido conocimiento de posibles aumentos en el cobro del pasaje por parte de algunos prestadores del servicio.

Las autoridades indicaron que la Municipalidad de Coatepeque no tiene competencia directa para establecer, aprobar o modificar los precios del transporte público, porque dicha regulación corresponde a las instancias y autoridades competentes.