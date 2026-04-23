Asamblea en escuela por inconformidad con alimentación

Por Fredy López |

Este jueves, en la Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre, en la colonia Rosario, zona 3 de Quetzaltenango, se desarrolla una asamblea de padres de alumnos, debido a inconformidad con la alimentación brindada.

La asamblea es por petición de un grupo de padres, quienes se acercaron a la supervisión de este centro educativo, para manifestar su inconformidad por la alimentación servida e indican que desean que se entreguen bolsas con alimentos.

Este establecimiento educativo brinda la alimentación escolar servida a los alumnos. Según el supervisor de Educación, Wilson Sigüenza, la escuela cuenta con la infraestructura (cocina y utensilios) para brindar alimentación servida, también tiene una cocinera quien es apoyada por padres, porque el establecimiento cuenta con alrededor de 500 niños.

🔴 ASAMBLEA POR REFACCIÓN ESCOLAR | El supervisor de Educación del distrito 090107 en #Quetzaltenango, Wilson Sigüenza, informa de asamblea con padres de alumnos en la Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de septiembre, zona 3 de #Xela, para definir refacción escolar.



Vía Fredy López pic.twitter.com/98CLwxEWTg — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 23, 2026

Uno de los argumentos del grupo de padres, durante el desarrollo de la asamblea, es que los niños en ocasiones no se comen los alimentos que les brindan.

Sigüenza indica que se giró una encuesta a los niños y alrededor del 70 por ciento está de acuerdo con la alimentación servida en la escuela. En caso que ya no se sirva la alimentación en la escuela, la cocinera pasará a disposición de la Dirección Departamental de Educación (para reubicarla en otro centro educativo que necesite sus servicios.