Arrestan a tres mujeres por incentivar al incendio de escuela

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de tres mujeres por incentivar al incendio de escuela en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos.

Tres mujeres fueron capturadas por ser presuntas responsables de incentivar a incendiar un centro educativo en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos. pic.twitter.com/6wUF04JvgM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 2, 2026

Las detenidas son Keylin «N», de 19 años; Olimpia «N», 39, y Rosa «N», 49, además se remitió a una menor de 16 años.

La investigación establece que las detenidas, presuntamente, incentivaron a la población a incendiar la escuela de la citada aldea, debido a un desacuerdo en trasladar a los alumnos del lugar a un nuevo establecimiento.

