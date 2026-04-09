Anuncian campaña de recuperación de vehículos consignados en Juzgados de Tránsito

Abr 9, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Osmar Toc |

Las autoridades municipales de Quetzaltenango anunciaron el lanzamiento de una campaña informativa, la cual es dirigida a orientar a la población sobre los procedimientos para recuperar vehículos consignados. El objetivo es evitar confusiones y cobros indebidos.

La jueza del Juzgado Segundo de Asuntos Municipales de Tránsito, Inés Werner, informó que esta iniciativa se implementará por instrucciones del alcalde municipal y el Concejo Municipal, y estará a cargo de los Juzgados Primero y Segundo de Tránsito.

Según explicó, la campaña busca dar a conocer de forma clara los motivos por los cuales un vehículo puede ser consignado. Entre las principales causas se encuentran:

➡️ No portar placas de circulación.

➡️ No contar con la tarjeta de circulación —ya sea física o digital—.

➡️ Estacionarse frente a portones de propiedades privadas, impidiendo el acceso o salida de los propietarios.

Werner detalló que, una vez consignado el vehículo, el proceso para su recuperación es ágil y sencillo, siempre y cuando el propietario cumpla con los requisitos establecidos, principalmente, la acreditación de propiedad.

En cuanto a los costos, enfatizó que los únicos pagos que deben realizar los usuarios corresponden a la multa impuesta por la infracción y al cobro por estadía en el Predio Municipal, el cual asciende a Q25 diarios para vehículos pequeños y Q50 para grandes.

La jueza subrayó que esta campaña pretende evitar que los ciudadanos sean víctimas de desinformación o engaños relacionados con supuestos cobros excesivos. Asimismo, recomendó a los afectados acudir de inmediato a cualquiera de los Juzgados de Tránsito para realizar el trámite correspondiente.

La campaña informativa dará inicio la próxima semana y estará dirigida a todos los usuarios, con el fin de brindar mayor claridad y confianza en los procesos municipales.