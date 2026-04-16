Alias “Rata” es capturado nuevamente por robo de celulares

Abr 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

En el barrio Monterrey, zona 4 de Retalhuleu, agentes de la comisaría 34 de la Policía Nacional Civil capturaron a Emerson “N”, de 20 años, alias “Rata”, señalado de robar teléfonos celulares.

Según el reporte policial, el individuo fue sorprendido cuando arrebataba, bajo amenazas de muerte, el celular a una mujer de 25 años en el sector.

Las autoridades indicaron que no es la primera vez que el detenido enfrenta cargos por este tipo de delito, ya que registra un ingreso a la cárcel en marzo de 2025 por robo de teléfonos celulares.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.