Ahora la carne de cerdo. Advierten posible aumento de precio

Mar 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Vendedores de carne de cerdo del mercado Centro Comercial Municipal, ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango, advierten sobre un posible incremento en el precio del producto debido al constante aumento en el costo de los combustibles a nivel nacional.

Luisa Mérida, comerciante dedicada a la venta de este producto, explicó que por el momento los precios se mantienen estables, aunque la situación podría cambiar si continúa la tendencia al alza en el precio de la gasolina.

“Por ahora no ha incrementado el valor de la carne, pero si sigue subiendo la gasolina, por supuesto que también subirá la carnita”, comentó.

Actualmente, la libra de carne de cerdo se vende en Q25, mientras que otros cortes presentan distintos precios: la carne con hueso se cotiza en Q22 por libra; el espinazo y la paleta entre Q17 y Q18; y el hueso alrededor de Q15.

Según los comerciantes, de registrarse un nuevo ajuste este podría ser de entre Q2 y Q5 por libra, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Mérida indicó que anteriormente el precio se mantenía entre Q23 y Q24, pero recientemente ha llegado a Q25 o Q26.

Los vendedores estiman que, de continuar el incremento en los combustibles, el alza en el precio de la carne de cerdo podría reflejarse en aproximadamente dos semanas, lo que impactaría directamente en el gasto de los consumidores.