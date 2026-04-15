Accidente de tránsito deja un herido y un peatón afectado en zona 9 de Xela

Abr 15, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles un accidente de tránsito en la 7ª avenida, zona 9 de Quetzaltenango, deja al piloto de un camión herido y a un peatón con crisis nerviosa.

De acuerdo con el reporte, el conductor del camión quedó atrapado dentro del vehículo tras el percance, por ello, fue necesario el trabajo de rescate por parte de socorristas. Posterior, fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO).

En el lugar también fue atendido un peatón, quien transitaba por el sector, y sufrió crisis nerviosa luego de que el camión pasara cerca de él durante el incidente.

La emergencia fue cubierta por elementos de los Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango de la Subestación Campo Escuela, quienes brindaron atención prehospitalaria y realizaron las labores de rescate.