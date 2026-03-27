Accidente de tránsito deja daños materiales en zona 6 de Quetzaltenango

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

Un accidente de tránsito se registró en el sector de Llano de la Cruz, zona 6 de Quetzaltenango, según reportes preliminares.

Como resultado del percance, únicamente se reportan daños materiales, sin que se tenga conocimiento de personas heridas.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), quienes realizan las diligencias correspondientes para regular la circulación vehicular y garantizar la seguridad en el sector.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades mientras se normaliza el paso en el área.