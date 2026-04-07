Plan SINAPRESE 2026 deja resultados positivos en Quetzaltenango

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Las autoridades dieron a conocer los resultados del plan SINAPRESE 2026, implementado durante la Semana Santa, destacando una coordinación interinstitucional con la participación de 37 entidades de forma directa y 12 de manera indirecta.

Como parte de las acciones preventivas, se mantuvo alerta amarilla del 27 de marzo al 6 de abril, lo que permitió un monitoreo constante ante la alta afluencia de personas en la ciudad.

Entre los principales resultados, se reporta una reducción del 90.9% en vehículos consignados, pasando de 77 en 2025 a solo 7 en 2026, lo que refleja mayor cumplimiento de las normas de tránsito.

Además, se brindó cobertura a 23 cortejos procesionales, se colocaron más de 1,900 afiches de señalización y se atendió a más de 600 turistas nacionales y extranjeros, en un período que tradicionalmente representa uno de los mayores movimientos turísticos del año en Guatemala.

En temas de salud y servicios, más del 97% de las ventas de alimentos cumplieron con controles sanitarios, resultado de inspecciones previas, mientras que la EEMQ atendió 105 emergencias y se garantizó el abastecimiento de agua potable mediante 32 pozos mecánicos.

Asimismo, se recolectaron 50 toneladas de desechos en rutas procesionales y espacios públicos, en el marco de un plan que a nivel nacional busca prevenir emergencias, reducir riesgos y resguardar a la población durante la Semana Santa.