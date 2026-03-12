Nueva alza en los combustibles: Precios amanecen al alza este jueves en toda Guatemala

Mar 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



Las estaciones de servicio aplicaron un ajuste que eleva el costo de las gasolinas y el diésel. El incremento coincide con las presiones de los transportistas para aumentar las tarifas del pasaje.

Los conductores guatemaltecos se encontraron este jueves 12 de marzo de 2026 con un nuevo incremento en los precios de los hidrocarburos. Tanto en la capital como en las principales cabeceras departamentales, los tableros de las estaciones de servicio reflejaron ajustes que profundizan la tendencia al alza registrada en las últimas semanas.

Este ajuste responde, según analistas del sector, a la volatilidad del mercado internacional del petróleo y los costos de importación, afectando directamente la economía familiar y los costos logísticos a nivel nacional.



Aunque los valores pueden variar levemente entre distintas expendedoras y regiones del país (siendo más altos en los departamentos alejados de las terminales de carga), los precios promedio observados esta mañana son:

Gasolina Superior: Presenta el incremento más notable, acercándose a nuevos máximos en la modalidad de servicio completo.

Gasolina Regular: Mantiene una brecha de precio respecto a la superior, aunque también se vio afectada por el ajuste.

Diésel: Este combustible, vital para el transporte de carga y pasajeros, registró una variación que justifica las recientes demandas de la gremial de transporte extraurbano.

Factores que influyen en el mercado local



El Ministerio de Energía y Minas (MEM) mantiene un monitoreo constante para evitar especulaciones. Entre los factores que están presionando el precio local se encuentran:

Costos de Importación: El valor de los fletes marítimos y la logística regional.

Inventarios Internacionales: La fluctuación en la producción de los países exportadores.

Tipo de Cambio: El comportamiento del quetzal frente al dólar en las transacciones internacionales de compra de derivados.

Recomendaciones para el ahorro



Ante esta escalada de precios, expertos en consumo recomiendan a la población:

Modalidad Autoservicio: Optar por estaciones que ofrezcan esta modalidad, donde el ahorro suele ser de Q1.00 por galón aproximadamente.

Rutas eficientes: Planificar los recorridos diarios para reducir el kilometraje innecesario y evitar las horas de mayor congestionamiento.

Mantenimiento vehicular: Un motor con sus servicios al día (filtros y lubricantes) optimiza el consumo de combustible hasta en un 10%.